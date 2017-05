Guy Van Sande mag weer contact hebben met minderjarigen

De Antwerpse acteur Guy Van Sande (53), die verdacht wordt in een onderzoek naar kinderporno, mag opnieuw in contact komen met minderjarigen. Het parket in Veurne bevestigt dat zijn opgelegde voorwaarden door een vergetelheid van de onderzoeksrechter niet langer werden verlengd.

Guy Van Sande zat eind juni vorig jaar één nacht in de cel. Aanleiding was een onderzoek naar een netwerk dat via geheime chatsessies kinderporno uitwisselde. Er was sprake van meerdere verdachten, onder wie ook Frank P. (61), een hoofddocent aan de Universiteit Antwerpen. De professor werd samen met de Antwerpse acteur Guy Van Sande opgepakt omdat ze in de verborgen chatroom chatsessies zouden hebben gehouden over kinderporno. Er volgden huiszoekingen bij hen thuis, in de universiteit en in het gemeentehuis van Edegem, waar Van Sande werkte als N-VA-schepen voor Cultuur, Burgerlijke stand en Wijkwerking.

De acteur werd na een stevig verhoor onder strikte voorwaarden vrijgelaten. Die voorwaarden werden het voorbije jaar telkens om de drie maanden verlengd. Bedoeling was dat dit zou blijven gebeuren tot aan zijn proces. Maar door een vergetelheid van de onderzoeksrechter in Veurne, waar de aanvankelijke klacht werd ingediend, zijn de voorwaarden onlangs per ongeluk niet verlengd. “Ik kan bevestigen dat wij hebben vastgesteld dat de verlenging van de voorwaarden niet op tijd is gebeurd”, zegt Filiep Jodts van het Veurnse parket.

Stiefdochter

Concreet houdt dat in dat Guy Van Sande opnieuw in contact mag komen met minderjarigen. Hij kan ook gaan en staan waar hij wil, en mag dus ook naar het buitenland vertrekken. Eerder besliste een jeugdrechter in Antwerpen nog dat de acteur niet langer voor zijn vijfjarige stiefdochter mocht zorgen. Sindsdien verblijft het kind bij de ex van Guy Van Sandes vrouw.

Sven Mary, de advocaat van Van Sande, zegt dat het geen probleem is dat de voorwaarden van zijn cliënt niet werden verlengd. “Hij heeft deze voorwaarden altijd scrupuleus nageleefd. En of ze nu al dan niet zijn verlengd, mijn cliënt zal ze toch blijven naleven. Dit wijzigt dus niets aan de bestaande situatie.”

Het onderzoek naar de kinderporno zou in een eindfase zitten. Mogelijk is het volgende maand klaar. “Wij hopen dat het onderzoek binnen afzienbare tijd kan worden afgerond”, zegt Filiep Jodts van het Veurnse parket. Nadien wordt duidelijk wanneer en waarvoor Guy Van Sande en de andere betrokkenen zich voor de rechtbank moeten verantwoorden.