Elke Heistse kerk behoudt religieuze functie

Heist-op-den-Berg - Het parochiekerkenbeleidsplan van Heist-op-den-Berg is klaar en wordt tijdens de volgende gemeenteraad ter goedkeuring voorgelegd aan de raadsleden. Volgens het plan kunnen alle Heistse kerken hun religieuze functie behouden.

Met het opstellen van een kerkenbeleidsplan per gemeente wil de Vlaamse overheid onder meer een beter zicht krijgen op de multifunctionele mogelijkheden -of in bepaalde gevallen zelfs de herbestemming- van kerken. Gemeenten waar een actueel beleidsplan ontbreekt, lopen bij de restauratie van een beschermde kerk mogelijk 80% subsidies mis.

“De kern van het Heistse plan is dat elke kerk zijn religieuze invulling kan behouden. Daarnaast kunnen er ook culturele en sociale activiteiten georganiseerd worden, mits ze verzoenbaar zijn met de religieuze functie”, legt burgemeester Luc Vleugels (CD&V) uit. “Van elke gebouw werd een technische en artistieke fiche opgemaakt om de karakteristieken ervan te bepalen. Sommige kerken zijn bijvoorbeeld beter geschikt voor concerten, in anderen komen expo’s of recepties dan weer beter tot hun recht.”

Het schepencollege en de kerkelijke overheid kwamen volgens Vleugels vlot tot een vergelijk. “We gingen elf jaar geleden al in gesprek met de kerkfabrieken over medegebruik en gedeeld gebruik”, stelt Vleugels. “We deden dat in het kader van de grote restauratieronde van de Heistse kerken, die inmiddels bijna afrond is. Aangezien dat het een grote investering was voor de gemeenschap, vonden we het ook logisch dat de hele gemeenschap -niet alleen de religieuze- daar iets voor zou terugkrijgen. Ik ben dan ook zeer tevreden met het vlotte verloop van dit traject, waarbij we in feite alleen maar moesten neerschrijven wat we al ruim tien jaar doen.”

Dit najaar worden de Heistse kerken volgens Vleugels voor even cultuurhuizen. “Tijdens Open Monumentendag lanceren we een campagne waarmee we extra willen benadrukken dat de Heistse kerken naast een religieuze functie ook een bijkomende invulling kunnen krijgen.”