“Slim naar Antwerpen is duidelijk niet slim genoeg”

Hoe geraak je vlot in Antwerpen? Iedereen zou het antwoord intussen moeten kennen: met Slim naar Antwerpen! Vlaanderen heeft de reclamespotjes over de website die je door de Antwerpse werven gidst tot in den treure moeten aanhoren. Toch toont een eenvoudig onderzoek van Annemie Turtelboom aan dat, als je de raadgevingen van de website volgt, je weliswaar ontsnapt aan de ene bouwwerf maar vastrijdt in een andere. Slim naar Antwerpen kent namelijk niet alle plaatsen waar gewerkt wordt in de stad. En dat zijn er nogal wat. Te veel eigenlijk.

Op bevel van het stadsbestuur, het gewest en vooral van nutsbedrijven worden met de regelmaat van een klok straten of hele wijken opengelegd. Eén jaar voor de gemeenteraadsverkiezingen gebeurt dat naar goede gewoonte met nog meer ijver dan anders. En precies in dat jaar is Antwerpen begonnen aan een nieuwe ‘werf van de eeuw’, de Noorderlijn. De hele noordkant van de stad ligt open en vanaf 5 juni is er geen doorgaand verkeer meer mogelijk op de Leien.

Als je zo een operatie tot een goed einde wilt brengen en intussen ook nog min of meer vlot verkeer wilt garanderen, moet je 1) over alle mogelijke werven, hindernissen en timings perfect geïnformeerd zijn, 2) moet je met alle instanties van in het begin samenwerken en moeten alle acties gecoördineerd en gefaseerd verlopen, 3) moet je de bevolking constant correct informeren en 4) moet je voortdurend alles in het werk stellen om zo veel mogelijk auto’s van de weg te halen. Tijdens de werkzaamheden, maar eigenlijk ook daarna.

Het Antwerpse stadsbestuur heeft op al die punten veel goed werk geleverd, maar is ook hier en daar in gebreke gebleven. Hoe kan het dat nutsbedrijven een straat openleggen die deel uitmaakt van een omleidingsroute van de Noorderlijn? En hoe komt het dat Slim naar Antwerpen niet alle werven kent en dus verkeerde informatie geeft? Waarom is de parallelweg van de Leien in Antwerpen-Noord afgesloten op het moment dat doorgaand verkeer op de Leien onmogelijk wordt? En komt het grote actieplan met onder andere parkeertorens aan de rand van de stad niet rijkelijk laat?

Natuurlijk zijn deze werken noodzakelijk en je kunt ze niet uitvoeren zonder hinder. En ja, Slim naar Antwerpen kan een handige gids zijn als hij volledig en correct is. Maar om de totale chaos te vermijden, zal de stad toch een tandje moeten bijsteken en zal ze nog veel zwaarder moeten inzetten op alternatieven voor de auto. Dan moet het stadsbestuur aanvaarden dat die nu even geen plaats heeft in Antwerpen. En als het bestuur het slim aanpakt, komt die auto ook nooit meer in zulke grote aantallen terug naar de stad. En daar zal iedereen beter van worden.