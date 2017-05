Heel wat jongeren tussen 12 en 18 jaar drinken één of meerdere energiedrankjes per dag. Ze doen het om wakker te blijven, maar ook omdat ze dan meer durven en zich beter voelen. Energiedrank werkt echter verslavend, en is helemaal niet gezond. Het werkt op hart, de spieren en de hersenen en daarom zou het beter zijn de verkoop aan minderjarigen te verbieden, klinkt het in Over Eten.