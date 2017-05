Woonproject Kapelleveldstraat in Boechout is klaar

Boechout - Aan de Kapelleveldstraat in Boechout realiseerde de sociale woonmaatschappij De Ideale Woning 5 appartementen en 1 woning. De wooneenheden zullen vanaf 1 juli verhuurd zijn.

"Het project is een combinatie van renovatie en nieuwbouw", legt Gert Eyckmans, directeur van De Ideale Woning, uit. "De woning is gerenoveerd, net als de 2 appartementen. De andere appartementen werden volledig nieuw gebouwd." Op 1 juli nemen de huurders hun intrek in de appartementen en woning. "Later op het jaar ronden we nog 2 projecten in Boechout af", weet Eyckmans. "33 appartementen aan de Frans Segersstraat-Rode Leeuwplein en 10 studio's aan de Jansenlei. Dit laatste is een project beschut wonen in samenwerking met De Vliering."

Op dit moment beheert De Ideale woning in totaal 99 huurwoningen in Boechout.