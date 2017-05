Minirennertjes duiken opnieuw op in gemeentehuis Borsbeek

Borsbeek - Koersliefhebber Martin Schijvens keert twee jaar na de doortocht van de Ronde van Frankrijk in Borsbeek met zijn miniatuurrenners terug naar het gemeentehuis. Een selectie van de rennertjes staat er nog tot 7 juni uitgestald in de inkomhal.

Merksemnaar Martin Schijvens (71) ging 11 jaar geleden met pensioen. Sindsdien heeft hij zich toegelegd op het beschilderen van miniatuurrenners. Schijvens brengt op de blanco poppetjes met heel veel precisie de juiste kleuren van wielerteams van vroeger en nu aan. Zijn rennertjes werden in 2008 wereldberoemd in eigen land toen Karl Vannieuwkerke ze in zijn programma Vive Le Vélo verwerkte.

Tijdens de doortocht van de Ronde van Frankrijk in juli 2015 was een deel van de verzameling van Schijvens te bewonderen in het gemeentehuis van Borsbeek, dat aan het parcours van de rit tussen Antwerpen en Hoei lag. Twee jaar later duiken de miniatuurrennertjes opnieuw op in het gemeentehuis.

Het duel tussen Johan Museeuw en Fabio Baldato tijdens de ronde van 1995. Foto: Wout Engels

“Deze keer focust de tentoonstelling onder meer op een aantal prangende duels tijdens de Ronde van Vlaanderen”, zegt Schijvens. “Daarnaast krijgen alle renners die tijdens hun carrière vijf monumenten of meer wonnen, zoals Parijs-Roubaix of Milaan-San Remo, een ereplaatsje in de toonkast. Ik heb verder ook Tom Boonen geschilderd in elke wielertrui die hij ooit droeg en de verzameling omvat ook alle truien van de Lotto-, Quick-Step- en Mapei-ploegen sinds de jaren 80 en alle wereldkampioenen sinds 1927. In totaal gaat het om 500 unieke exemplaren.”

De prachtig beschilderde miniatuurrennertjes van Martin Schijvens zijn nog tot 7 juni te bezichtigen tijdens de openingsuren van het gemeentehuis van Borsbeek.