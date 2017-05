In beeld. Feest met Jip en Janneke

Naar aanleiding van de Annie M.G. Schmidt-week stond de bib van Baarle woensdagnamiddag in het teken van Jip en Janneke. Kinderen konden luisteren naar verhalen en gedichten, foto's maken van hun schaduw tussen de twee figuren of een gek kapsel kiezen in het kapsalon. In de tuin werden liedjes van Annie M.G. Schmidt gespeeld op accordeon.