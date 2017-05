Daten kost geld: Campenaerts wordt beboet voor origineel datingverzoek

Victor Campenaerts haalde dinsdag de wereldpers in de Giro. Niet door ritwinst in de tijdrit, wel door de boodschap op zijn borst. “Carlien, daten?”stond er te lezen. Het goede nieuws: de Carlien in kwestie liet in onze krant weten dat ze ingaat op het originele verzoek. Het slechte nieuws? De organisatie van de Giro legt hem een boete op van 100 Zwitserse frank (90 euro) wegens “het schaden van de wielersport”.

De toekomst lacht Victor Campenaerts toe. “Tegen zo’n origineel aanzoek kan ik toch geen neen zeggen”, liet Carlien Cavens duidelijk verstaan in onze woensdagkrant (lees hier het hele interview). Toch denkt Campenaerts in de toekomst beter tweemaal na, want hoewel de wielrenner de vraag goed bedoelde, kon de organisatie van de Giro helemaal niet lachen met zijn berichtje. Het geeft Campenaerts dan ook honderd Zwitserse frank, omgerekend zo’n 90 euro boete.

De reden? “Het gedrag van de renner schaadt het imago van de wielersport”, zo luidt de droge mededeling op het communiqué van de jury. Daarnaast wordt ook duidelijk dat Campenaerts in het vervolg zijn boodschappen best niet op zijn borst schrijft, want de jury turft mee: “Eerste overtreding”, staat er verder nog te lezen op het A4’tje.