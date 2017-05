Annemie Turtelboom haalt Routeplanner van Slim naar Antwerpen onderuit

Antwerpen - Wie de routeplanner Bereken de slimste route op de website Slim naar Antwerpen vertrouwt, komt er bedrogen uit. Wagens worden niet om, maar naar de werven gestuurd.

Antwerps Open Vld-fractieleidster Annemie Turtelboom deed de proef op de som. Zij stelde heel wat tekortkomingen vast op de site Slim naar Antwerpen.

Annemie Turtelboom. Foto: Photo News

“We hebben een aantal trajecten uitgeprobeerd, gebruik makend van de applicatie Bereken de slimste route”, zegt Turtelboom. “Nu blijkt dat die applicatie een aantal wegenwerken volledig negeert. Mensen worden via straten gestuurd die door werken onderbroken zijn, zoals de Leopoldstraat naast de Nationale Bank. In bijvoorbeeld de Schuttershofstraat is de nieuwe rijrichting niet opgenomen in de gegevens van de website. Dit is onaanvaardbaar.”

Technisch zeer moeilijk

Turtelboom zal Antwerps mobiliteitsschepen Koen Kennis (N-VA) hierover volgende week aan de tand voelen. Die geeft toe dat de routeplanner nog niet op punt staat.

“We zijn er nog volop aan het werken”, zegt schepen Kennis. “Alle informatie van werken te verwerken in deze routeplanner is technisch zeer moeilijk. We krijgen meestal van nutsmaatschappijen een periode door, maar niet dag op dag de stand van zaken van de werf. We hangen dus af van derden. De grote werven staan er zeker in. Natuurlijk streven we er naar om deze website zo snel mogelijk op punt te hebben. Het is een leerproces. Niemand anders heeft dit. Opzet is om de routeplanner dan te combineren met ons verhaal rond de verschillende vervoersmogelijkheden. Mensen kiezen dan uit talrijke opties waarbij ze bijvoorbeeld openbaar vervoer combineren met de deelfietsen Velo.”