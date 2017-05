Smokey Jo’s Cantina: allerlaatste keer pop-up in oude opslagplaats De Koninck

Antwerpen / Antwerpen 2018 - In de Boomgaardstraat is het aftellen naar de allerlaatste pop-up in de voormalige opslagplaats en tuin van brouwerij De Koninck. Het wordt Smokey Jo’s Cantina, een Californische keuken op een stadsstrand met groot bahia-gevoel.

“Het zal ons laatste kunstje hier worden”, zegt Kasper Stuart over de nieuwe pop-up in de Boomgaardstraat. “Wij houden ermee op en de brouwerij heeft ook andere plannen.”

“Onze laatste pop-up is Mexicaans-Californisch getint”, aldus de aanstoker van eerdere feestjes zoals Summer Josephine’s en Smokey Jo’s Garage. “We gaan voor de Californische beach”, lacht Kasper. Omdat overdrijven met stip aangeduid staat in zijn woordenboek wordt er de komende week 180 ton zand gestort. Om dat strandgevoel dus niet te verliezen.

“Het parkje aan het eind van de tuin herscheppen we in een strand. Terwijl een deel is voorbehouden voor de kinderen, heb je aan de andere kant een terras dat doorloopt in het strand. Middenin staat geen boomhut meer, maar een uitkijktoren met alle Baywatch-attributen die je erbij kan denken”, licht Stuart een tipje van de sluier op.

www.smokeyjoscantina.be, Boomgaardstraat 17, Antwerpen, van 9 juni tot en met 3 september.