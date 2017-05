Drugs en de Hezbollah: de obscure geschiedenis van het oude zeeschip City of Antwerp

Twee jaar lag het aan de ketting na Amerikaanse beschuldigingen over drugs en terrorisme, het dertig jaar oude zeeschip City of Antwerp dat binnenkort publiek wordt verkocht. Hoewel de verdachtmakingen vanuit de VS begin mei werden ingetrokken, maakt dat de geschiedenis van het schip niet minder obscuur.

Een openbare en gerechtelijke verkoop van een zeeschip is geen alledaags gebeuren. In juni 2014 werd wel al het autoschip Ladybug C op deze manier verkocht, en drie jaar daarvoor de tanker Atlantic Galaxy. ...