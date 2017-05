Legervoertuigen tegelijk in panne aan Kennedytunnel: toeval of is er meer aan de hand?

Woensdagochtend 7 uur: liefst drie legervoertuigen staan tegelijk in panne op drie verschillende zwarte verkeerspunten. Eén op de viaduct van Vilvoorde en één in elke rijrichting in de Kennedytunnel. Resultaat: de ochtendspits loopt danig in de war. Toeval? Misschien. Maar mogelijk is er ook meer aan de hand, luidt het bij legervakbond ACMP. “Mogelijk was dit nog maar een voorproefje van wat nog komen moet.”

De federale politie bevestigt: rond 7 uur stonden op drie verschillende locaties militaire voertuigen stil. Eén op de pechstrook van het viaduct van Vilvoorde, één in de Kennedytunnel richting Gent en één in diezelfde Kennedytunnel, maar dan richting Nederland. Bij die laatste zou het niet om een panne gaan, maar zou de bestuurder onwel geworden zijn achter het stuur. De drie voertuigen veroorzaakten woensdagochtend heel wat hinder tijdens de ochtendspits, ook al omdat er even later drie vrachtwagens met elkaar botsten in de file die door de legervoertuigen op de E17 ontstaan was.

Foto: rr

“Toen we vanochtend te horen kregen dat er enkele militaire voertuigen stilstonden op de openbare weg, zijn we meteen beginnen rond te bellen voor een stand van zaken”, zegt Roger Housen van legervakbond ACMP. “Uiteraard hebben wij ons ook vragen gesteld. Drie legervoertuigen die op hetzelfde moment tijdens de ochtendspits stilstaan op drie van de zwartste verkeerspunten van ons land, kan dat wel toeval zijn? Of is er meer aan de hand? Het erge is: het kan allebei.”

“Wetende in welke abominabele toestand onze voertuigen zich bevinden, zijn we al lang niet meer verbaasd dat er één in panne valt. Dat gebeurt nu eenmaal elke dag”, aldus Housen.

“Als legervakbond leggen we ons oor echter ook vaak te luister bij onze leden en we weten dat er heel wat ongenoegen heerst. Al jaren. Over de stiefmoederlijke behandeling van het leger, over het schrijnende tekort aan materiaal. Mensen die hun job goed willen doen, hebben er gewoon niet meer de middelen voor en dat maakt hen kwaad. Kwam daar eind vorig jaar nog bij: de regering die de pensioenleeftijd van de militairen met gemiddeld meer dan acht jaar optrok. Al die beslissingen, al dat ongenoegen, dat hoopt zich op. En mogelijk heeft zich dat vandaag veruitwendigt in een actie. Mogelijk was dit een signaal.”

“Maar een voorproefje”

Maar eigenlijk zijn beide gevallen problematisch, gaat Housen voort. “Het eerste toont aan dat het leger zijn normale taken niet meer kan uitvoeren. Dat kan niet, dat mag niet. Maar het tweede is even erg. Het vertrouwen in de politieke leiding is volledig weg, onze mensen worden al te lang voor de gek gehouden, er werden te veel beloftes gebroken. Het zit bij de militaire gemeenschap zo diep dat deze actie wel eens maar een voorproefje zou kunnen zijn van een veel zwaarder, veel sterker signaal.”