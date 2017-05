Vader Gino én Carlien onder de indruk van stunt van Victor Campenaerts: “Vicske Vicske, wat doe je nu?”

In Café Mombasa, het supporterslokaal van wielrenner Victor Campenaerts, op het Moorkensplein in Borgerhout vielen er dinsdagnamiddag een aantal van hun stoel van verbazing toen de renner van LottNL-Jumbo aan de finish van de tijdrit in de Giro zijn shirt openritste en de boodschap ‘Carlien daten?’ tevoorschijn kwam op zijn ontblote torso. De gewaagde actie van de Antwerpse renner leverde Campenaerts alleszins zijn gewenste date op.

Gino Campenaerts, de vader van Victor, was dinsdag in café Mombasa naar het grote scherm aan het kijken toen hij tot zijn verbazing zijn zoon zijn zotte actie zag doen. “In eerste instantie dacht ik: ‘Vicske Vicske, wat doe je nu?”, getuigt vader Gino daags na de feiten. Al moest Gino snel toegeven dat de jongedame waar zijn zoon een ‘crush’ op heeft best wel een aardige verschijning is.

De jongedame in kwestie was ook best wel onder de indruk van de aparte stunt van de 25-jarige renner. “Zo’n initiatief, zo’n originaliteit en zo’n lef, dat moet beloond worden”, zegt Carlien aan ATV. “Ik heb dus ‘ja’ gezegd.”

Of het bij één dat zal blijven, is echter de vraag. “Het zal zich een beetje moeten uitwijzen hoe het verloopt”, zo blijft Carlien vaag.