Schandalen en society: hier willen alle sterren in Cannes logeren

15.000 flessen champagne en350 kilo zeevruchten voor de gasten, suites van meer dan 30.000 euro die continu bezet zijn en een strijd tegen de paparazzi: als zelfs Hollywood zijn weg naar de Rivièra vindt , doen de hotels in Cannes gouden zaken. Maar nog mythischer dan de prijzen en de sterren is de geschiedenis van de meest gegeerde hotels aan de Croisette.

Het duurste: Grand Hyatt Cannes Hotel Martinez

Het beroemdste hotel aan de Franse Rivièra kwam er dankzij een Italiaan: in 1929 kocht Emmanuel Michele Martinez, een telg van een adellijke Italiaanse familie, het gebouw dat eerst ‘Villa Marie-Thérèse’ heette. Na bijna honderd jaar is het nog altijd het favoriete adresje van de rich, de famous en de Hollywoodsterren, vooral tijdens het filmfestival. Je zou er zomaar Scarlett Johansson of Eva Longoria tegen het lijf kunnen lopen, al is de kans klein dat de portier je binnen laat. Als je er niet logeert, kom je er niet in. En als je een kamer wil, moet je diep in de buidel tasten: tijdens het filmfestival heb je niets onder de 1.000 euro per nacht, de penthouse suite – denk: 45.000 euro per nacht – staat al jaren in de top tien van de duurste hotelkamers ter wereld. Daarvoor heb je dan wel gegarandeerde privacy, een privézwembad, eigen personeel , toegang tot het grootste privéstrand én tot Palme d’Or, het bekendste tweesterrenrestaurant in Cannes. Je moet er wat voor over hebben.

Schandalen en society: Hotel du cap Eden Roc

Als het om privacy gaat, doet geen enkel hotel beter dan het legendarische Hotel du Cap Eden Roc, dat op dertig minuten rijden van Cannes besloten tussen de wouden ligt. Het bestaat sinds 1870 en was oorspronkelijk bedoeld voor schrijvers om er inspiratie op te doen. Zo stond het model voor ‘Tender is The Night’ van Scott F. Fitzgerald, een boek bevolkt door societyfiguren. Niet toevallig: de Europese aristocratie was hier altijd kind aan huis en kunstenaars zoals Picasso en Chagall tekenden er regelmatig het gastenboek. Net als de Kennedy’s, de Clintons, Marlene Dietrich, Johnny Depp, Brad toen nog met Angelina, Leonardo diCaprio: noem een beroemdheid en het personeel zou je kunnen vertellen wat zijn of haar lievelingskost is. Hier wéét men nog dat een vrachtwagen vol kleding de komst van Liz Taylor aankondigde, dat Tom Cruise zijn salade met groene bonen, artisjokken en tomaten liefst met een glas schapenmelk krijgt en dat Kate Moss er niet voor terugdeinst haar kamer kort en klein te slaan wanneer de directeur haar vraagt niet in bikini door de gang te lopen. Waar beroemdheden zijn, zijn ook schandalen: tot voor 2006 werden hier geen creditcards aanvaard, enkel cash, en de voormalige baas Jean-Claude Irondelle wordt er nog altijd van verdacht miljoenen langs de rotsen naar beneden te hebben versluisd. Het draagt alleen maar bij tot de mythe van het hotel.

De place to be: Hotel Majestic Barrière

In dit hotel heb je het meest kans om sterren te spotten, het geldt zowat als de officiële verblijfplaats voor de beroemdheden die de rode loper op moeten. De reden is vooral praktisch: het ligt op een paar meter van het Palais des Festivals – altijd handig als je een actrice op hoge hakken bent. Het hotel heeft ook een dertiental lobby’s waar feestjes, recepties en voorstellingen gegeven worden – als je naar Cannes komt om te netwerken, moet je hier zijn. Speciaal voor het festival laat het hotel jaarlijks 20.000 macarons, 250 kilo chocola, 350 kilo zeevruchten, 50 kilo kaviaar, 800 kilo langoustines en 15.000 flessen champagne in. Toch is dit hotel niet het duurste van de Croisette, de goedkoopste kamers kosten 135 euro per nacht buiten het seizoen – al kan die prijs oplopen tot het drievoudige tijdens het festival. Je hebt het pas echt gemaakt als je tijdens die periode één van de twee penthouses of de Christian Dior suite kan betrekken – daar tel je wel 34.000 euro per nacht voor neer.

De legende: Hotel Carlton Cannes

Dit hotel zal voor altijd de geschiedenis ingaan als de plek waar actrice Grace Kelly prins Rainier leerde kennen. Het gebeurde in de lobby tijdens het filmfestival in 1955 en de rest is geschiedenis. Maar ook Coco Chanel was hier kind aan huis en ontwikkelde het haar iconische parfum Chanel °5. Het Belle Epoque-hotel is geliefd bij beroemdheden en pakt daar graag mee uit: de suites op de zevende verdieping zijn allemaal vernoemd naar bekende gasten: Grace Kelly heeft er een suite, Sophie Marceau ook, maar de duurste is vernoemd naar Sean Connery en kost 31.500 euro per nacht. Hitchcock was er een graag geziene gast en gebruikte het hotel als decor voor ‘To Catch a Thief’, Elton John nam er zijn videoclip voor ‘I’m Still Standing’ op.