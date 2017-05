Dieven doen er drie uur over om raam te forceren

Bornem / Wintam - In de nacht van dinsdag op woensdag is er ingebroken in het rusthuis De Vlietoever in Wintam (Bornem). De daders forceerden een raam en gingen met wisselgeld aan de haal. Opvallend: de boeven hadden drie uur werk om het raam open te krijgen.

Het was een medewerkster van de wasserij van het rustoord die de inbraak woensdagochtend ontdekte. Zij alarmeerde onmiddellijk de directie. “De daders hebben aan de zijkant van het gebouw een raam geforceerd. Het raam van het bureau waar zowel zaakvoerder Joost Ham als ik normaal gezien zitten”, vertelt directielid Jan Van Assche. “We hebben onmiddellijk de beelden van de bewakingscamera’s bekeken en daarop is te zien dat de inbrekers alle moeite van de wereld hadden om het raam te forceren. Ze hebben een grote asbak genomen en een van hen is daarop gaan staan om tot bij het raam te geraken. Dan zijn er ontelbare pogingen ondernomen om het raam te forceren. Meermaals zijn de daders even weggegaan om ander gereedschap te gaan halen. Volgens de klok op de bewakingsbeelden duurde het zelfs drie uur vooraleer ze uiteindelijk zijn binnengeraakt.”

Aan het begin van de oprit van het rusthuis werd het gestolen (en leeggemaakte) geldkistje teruggevonden. Ook het gebruikte inbraakmateriaal is teruggevonden.

In het rust- en verzorgingshuis De Vlietoever verblijven 81 bewoners. Dinsdagnacht waren er twee personeelsleden aanwezig. “Noch zij, noch onze bewoners hebben iets van de inbraak gehoord of gemerkt. Ondanks de lange tijdsduur die erover ging vooraleer ze effectief binnen raakten, hebben ze wellicht heel weinig lawaai veroorzaakt. Een van de personeelsleden zat zelfs een tijdlang in een ruimte vlakbij het bureau van de directie. Zij heeft helemaal niets gehoord.”

Dinsdagnacht werd op nog twee plaatsen in de buurt ingebroken. De politie is met een onderzoek gestart. De daders zijn spoorloos.