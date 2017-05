Antwerpse havenuitbreiding: “Werken Prosperpolder zullen worden stilgelegd”

De werken aan de Prosperpolder in de Antwerpse haven zullen worden stilgelegd. Dat heeft Vlaams minister bevoegd voor Havens, Ben Weyts, woensdag in het Vlaams Parlement geantwoord op een vraag van Ingrid Pira (Groen). De beslissing komt er na het recente arrest van de Raad van State waarin opnieuw een deel van het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan (GRUP) voor de uitbreiding van de haven van Antwerpen werd vernietigd.

De Raad van State vernietigde eind vorige week het ruimtelijk uitvoeringsplan waarop de havenuitbreiding op de linkeroever steunt. Daardoor krijgen de gebieden hun oorspronkelijke bestemming terug.

In antwoord op een vraag van CD&V-parlementslid Dirk De Kort antwoordde minister Ben Weyts dat de impact voor de haven groot is, zeker na de eerdere vernietiging door de Raad van State van de bestemmingsgebieden op Linkeroever. “Dit maakt verdere ontwikkeling van de haven onmogelijk”, aldus de N-VA-minister.

Acht alternatieven

Om verdere havenontwikkeling in de toekomst toch te vrijwaren, wil de Vlaamse regering de piste van het decreet complexe werken volgen. Daardoor zouden verschillende stappen in de procedure kunnen geïntegreerd worden in één traject en zou een en ander vlotter moeten lopen.

Volgens minister Weyts is men daar ook al mee gestart en liggen er momenteel acht alternatieve scenario’s op tafel waaruit dan een voorkeursalternatief zal worden gekozen. Weyts: “Als timing nemen we daar voorjaar 2018. Verschillende procedures moeten daarbij gelijktijdig doorlopen worden, zoals de milieueffectenrapportage, een maatschappelijke kosten-batenanalyse en veiligheidsstudies.”

Doel2020

Intussen was er kritiek gekomen op het feit dat de werken aan de Prosperpolder, ondanks het arrest, worden voortgezet. Actiegroep Doel 2020 noemde dat in strijd met het arrest en kondigde een strafklacht aan. Ook Vlaams parlementslid Ingrid Pira (Groen) sprak van “illegale werken”.

Volgens Vlaams minister Weyts zullen de werken aan de Prosperpolder “de komende weken worden stilgelegd, na het nemen van bewarende maatregelen”. Weyts: “Aangezien daar al gewerkt is aan de waterhuishouding, moeten we ervoor zorgen dat er geen neveneffecten ontstaan met betrekking tot mogelijke overstromingen. Dat moet in orde worden gebracht en dan zullen we die werken, hopelijk zeer tijdelijk, stilleggen”.