Ierse Zenith Technologies neemt intrek in Technologiehuis Geel

Geel - Het van oorsprong Ierse bedrijf Zenith Technologies nam zijn intrek in het Geelse Technologiehuis. Van daaruit gaat het bedrijf de farmaceutische industrie in België dienen op vlak van software systemen.

Zenith Technologies werd opgericht in 1998 in Cork, Ierland. De organisatie telt wereldwijd veertien vestigingen met in totaal 600 geschoolde werknemers. In België heeft het bedrijf momenteel vier mensen in dienst. “De technologie evolueert zodanig snel, waardoor het voor productiebedrijven vaak een enorme uitdaging vormt om hun technici en ingenieurs volledig up-to-date te houden. Vanuit Zenith Technologies kunnen we experten onsite brengen die de nodige ervaring hebben met het implementeren van nieuwe technologie en die ook op operationeel vlak de nodige ondersteuning kunnen bieden, zoals bij het onderhoud van softwareconfiguraties en hardware. Wij garanderen de juiste man op de juiste plaats.”

Zenith Technologies bestaat voornamelijk uit bio- en procesingenieurs en specialisten inzake elektromechanica. Tegen eind 2017 hoopt de Belgische afdeling haar team uit te breiden met een drietal werknemers.