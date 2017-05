Fraudeproces rond elektroketen Van Praag gaat 17 jaar na de feiten eindelijk van start

Zeventien jaar na de feiten begint voor de correctionele rechtbank van Antwerpen donderdag de fraudezaak rond de verkoop van elektroketen Hugo Van Praag. Elf beklaagden staan terecht, onder wie bedrijfsleider Dirk Van Praag, het consultancybedrijf Ernst & Young, twee dochterbedrijven, twee gewezen adviseurs, de Zweedse kopers en Crédit Européen, nu ING Luxembourg.

De feiten waarvoor ze vervolgd worden, dateren intussen al van eind 1999 en begin 2000. De activiteiten van Hugo Van Praag werden toen voor 37 miljoen euro verkocht aan New Vandenborre. Het oude bedrijf bestond daarna alleen nog uit de verkoopopbrengst, waarop belastingen betaald moesten worden. Het bedrijf werd echter verkocht aan Zweedse zakenlui, die het failliet lieten gaan. De fiscus bleef daardoor met lege handen achter.

Het feit dat de zaak pas zeventien jaar na de feiten voor de rechtbank komt, heeft onder meer te maken met een procedurefout. Het Hof van Cassatie had die in 2012 vastgesteld, nadat de beklaagden een jaar eerder door de kamer van inbeschuldigingstelling naar de rechtbank waren verwezen. De procedurefout ging echter terug tot de beschikking van de raadkamer in 2009. De procedure om uit te maken wie verwezen diende te worden, moest daardoor helemaal worden overgedaan.

Wellicht zal er op het proces worden aangevoerd dat de redelijke termijn waarbinnen een zaak voor de rechtbank moet worden gebracht, hierdoor overschreden werd. Als de rechtbank het daarmee eens is, dan zullen de beklaagden - indien de feiten bewezen worden verklaard - een lichtere straf krijgen.