Tom Boonen en Ruben Van Gucht debuteren in autosport

Tom Boonen (36) maakt op 8 en 9 juli zijn debuut in de autosport. Hij start in de 25 Uur Fun Cup op het circuit van Francorchamps. Zijn wagen - een Fun Cup Evo3 - zal hij delen met Anthony Kumpen, Bert Longin en Ruben Van Gucht. Zijn eerste kennismaking is gepland voor 7 juni op Circuit Zolder. Die dag legt hij ook zijn theoretische en praktische licentietest af.

Boonen: “Het voornaamste doel van de VW Fun Cup is om plezier te beleven, nee? Natuurlijk is de competitie nooit veraf, maar de ambitie is vooral om ons te amuseren en ik weet dat dat het geval zal zijn met deze teammaten. Van hen zal ik veel kunnen bijleren. Het circuit wordt dat weekend gedeeld door ongeveer 130 Kevers, waardoor je nooit alleen bent en dus altijd iemand hebt om je aan te meten. Aangezien iedereen over hetzelfde materiaal beschikt, zal ik mijn niveau kunnen inschatten.”

Boonens Kever zal het nummer 114 dragen. “In mijn wielercarrière heb ik 114 UCI-wedstrijden gewonnen.”