Negende editie van Fortengordel breidt uit met Gunfire Museum

Brasschaat - In de provincie Antwerpen staat op zondag 21 mei de negende editie van de Fortengordel gepland. Het thema is dit jaar “Forté”, oftewel muziek in de forten. Er nemen 23 historische forten aan deel, maar de organisatie laat voor het eerst ook twee andere locaties toe die er een inhoudelijke link mee hebben: de schans van Puurs - een bunker - en het Gunfire Museum in Brasschaat.

De Fortengordel is een evenement waarbij locaties van de gelijknamige voormalige verdedigingslinie rond de stad Antwerpen de deuren openen voor het grote publiek. De provincie Antwerpen wil met het evenement jong en oud op een ongedwongen manier kennis laten met het historisch erfgoed in en rond Antwerpen en met de hedendaagse rol die de forten vervullen als park, natuurgebied of locatie voor sport- en socioculturele verenigingen. Vorig jaar lokte de Fortengordel nog 9.000 bezoekers en de provincie hoopt ditmaal met een nog iets uitgebreider aanbod minstens even goed te doen indien het weer wat meezit.

Enkele blikvangers van de negende editie zijn voorts de rondleidingen en cabaret in het fort van Lillo, dat voor het eerst deelneemt, en een fietsorkest dat tussen Fort 2 in Wommelgem en Fort 8 in Hoboken rondrijdt. In het Fort van Stabroek opent zaterdag al een nieuwe zaal met historische luchtfoto’s van de verdedigingswerken tussen Vlaanderen en Nederland.

De Antwerpse (dubbele) fortengordel dateert van eind negentiende, begin twintigste eeuw en was bedoeld om de stad Antwerpen te verdedigen in oorlogstijd. In het begin van de Eerste Wereldoorlog speelden de forten nog een belangrijke rol, nadien verloren ze al snel hun strategisch belang. Vandaag hebben de meeste bewaarde forten een hedendaagse invulling gekregen met respect voor de erfgoedwaarde en de omliggende natuur.