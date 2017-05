AA Gent legt keeperstrainer langer vast

Francky Vandendriessche heeft zijn contract bij de Buffalo’s verlengd tot juni 2019. De keeperstrainer van AA Gent is sinds juni 2014 aan de slag in de Arteveldestad.

Onder zijn hoede werd Matz Sels onbetwiste titularis in Gent, dwong hij een plaatsje af in de selectie van de Rode Duivels en versierde een transfer naar Newcastle United. Met de komst van Lovre Kalinic werkt Vandendriessche nu terug samen met een absoluut toptalent. De Kroatische doelman werd - amper vier maanden nadat hij overkwam van Hajduk Split - genomineerd door de profvoetballers in de categorie “Doelman van het Jaar”.