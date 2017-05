Meest exclusieve streekproduct van Turnhout moet toeristen lokken

Turnhout - Royal Caviar vindt zijn weg naar de gewone man via nieuwe producten. In juni wordt de kaviaarpraline gelanceerd en schepen Luc Hermans stelt ook Culigolf Kaviaar, een variant op Citygolf, voor.

‘Het zwarte goud van Turnhout’ is een project van Toerisme Provincie Antwerpen. Deze dienst wil een toeristisch aanbod koppelen aan het meest exclusieve streekproduct dat Turnhout te bieden heeft, de Royal Caviar van Aqua Bio.

Leen Driesen, de innovatiecoach horeca van de stadsregio Turnhout, gaat op zoek naar initiatieven die de horeca kunnen versterken en focust daarvoor ook op streekproducten. Het lag dus voor de hand dat beide partijen zouden samenwerken.

Foto: BERT DE DEKEN

“Citygolf is een stadswandeling waarbij mensen die stad op een speelse manier leren kennen”, licht bedenker Vincent Hellemans toe. “Culigolf Kaviaar voegt daar een culinair element aan toe. De wandeling start aan het kasteel en we golfen op diverse plaatsen in de stad, maar onderbreken het golfspel drie keer voor een hapje met kaviaar in de Visserie De Weerelt, waar Wim Van Beek als enige in Turnhout dit zwarte goud verkoopt.”

Praline

Culigolf Kaviaar kost 30 euro per persoon en richt zich hoofdzakelijk tot groepen, maar er is nog een initiatief dat mensen kan vertrouwd maken met het exclusieve Turnhoutse streekproduct. “Ik breng een kaviaarpraline op de markt”, beaamt Louis Mariën, zaakvoerder van de Oud-Turnhoutse chocolaterie Couverture. “Bart Desmidt, de chef van het tweesterrenrestaurant Bartholomeus in Heist-aan-Zee, heeft het recept ontwikkeld. Pure chocolade en kaviaar zijn de belangrijkste ingrediënten, maar hij heeft er onder andere wodka aan toegevoegd vanwege de houdbaarheid. We zijn al maanden aan het ontwikkelen, want de prijs moet ook haalbaar blijven.”