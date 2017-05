Antwerpen - In de Geuzenstraat in het centrum van Antwerpen is woensdagmiddag een 38-jarige vrouw uit een raam gevallen. Ze overleed ter plaatse.

De hulpdiensten probeerden haar nog te reanimeren, maar alle hulp kwam te laat.

Hoe het ongeval is kunnen gebeuren, is nog niet duidelijk. Getuigen zagen de vrouw van een vensterbank op de derde verdieping vallen. De politie is een onderzoek gestart.

De Geuzenstraat ligt tussen het Tropisch Instituut en de Marnixplaats.