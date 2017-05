Geen windmolens langs E19

Rumst / Kontich - Het verhaal van de mogelijke bouw van windmolens aan de Varenbroekstraat-E19 heeft zijn beslag. Nog voor er een definitieve uitspraak bij de Raad van State komt, trekt indiener W-Kracht haar ingediende zaak terug in.

Drie jaar geleden diende W-Kracht uit Zedelgem, een officiële milieuvergunningsaanvraag in voor het bouwen van vier windmolens langs de Varenbroekstraat-E19 op het grensgebied tussen Reet (Rumst) en Kontich. De omwonenden zagen de inplanting van molens op enkele honderden meter van hun woningen niet zitten en gingen via een opgerichte welzijnsgroep in verzet.

Daarop ging W-Kracht in beroep bij de Raad van State. De Auditeur bij de Raad van State gaf intussen als advies het beroep van W-Kracht te verwerpen. De finale zitting, waarop de Raad van State de zaak zou behandelen, zou deze maand plaatshebben. Maar zover komt het niet. W-Kracht besloot intussen afstand te doen van haar vordering.