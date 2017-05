Nieuw stadsproject: gratis nestkasten voor gierzwaluwen

Antwerpen / Borgerhout / Berchem -

De stad Antwerpen en de districten Berchem, Borgerhout en Antwerpen starten een project waarbij inwoners zelf een aanvraag kunnen doen om een of meerdere gierzwaluwnestkasten aan hun gevel te laten ophangen. Het project werd woensdag voorgesteld op het Laar in Borgerhout. Acteur Michaël Pas is peter van het project.