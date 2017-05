Meer ambtenaren op de fiets

Kontich - Met een subsidie moedigt het gemeentebestuur zijn ambtenaren aan om het woon/werkverkeer per fiets te doen. Wie vijftig procent van zijn verplaatsingen per fiets doet, komt in aanmerking voor deze subsidie.

Het gemeentebestuur keurde een subsidiereglement goed dat ambtenaren wil aanmoedigen om een fiets aan te schaffen. Wie een gewone fiets aankoopt, krijgt een financiële ondersteuning van 40%, met een maximum van 200 euro. Voor de aankoop van een elektrische fiets voorziet het gemeentebestuur een subsidie van 40%, met een maximum van 400 euro, op voorwaarde dat de ambtenaar op meer dan vijf kilometer van zijn werkplek woont. Wie dichterbij woont, komt in aanmerking voor een subsidie van 30%. Een bijkomende voorwaarde zegt dat de fiets in een Kontichse fietsenwinkel dient aangeschaft te worden. “Met deze bepaling willen we de Kontichse handelaars ondersteunen,” zegt schepen van Mobiliteit Willem Wevers (N-VA).

Raadslid Wim Claes (Open Vld) noemde de subsidie een losse flodder die niet door een visie wordt ondersteund. Zowel oppositieleden Luc Blommaerts (CD&V) als Marleen Van den Eynde (Vlaams Belang) vragen zich af of je deze subsidie kan beperken tot één deel van de inwoners. “Mensen die het zich financieel niet kunnen veroorloven om een elektrische fiets aan te kopen, draaien via de gemeentebelasting wel mee op voor de aanschaf van fietsen voor de ambtenaren.”