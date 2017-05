Bom uit Tweede Wereldoorlog gevonden

Beveren-Waas - In Verrebroek, een deelgemeente van Beveren, is woensdag een bom uit de Tweede Wereldoorlog gevonden. Ontmijningsdienst DOVO is ter plaatse.

Het springtuig werd gevonden in de buurt van de kmo-zone Aven-Ackers in Beveren. DOVO is ter plaatse. Wanneer de eigenlijke ontmanteling zal gebeuren, is nog niet geweten.

“Ik heb de crisiscel bijeengeroepen van zodra ik het bericht hoorde”, zei Mark Van De Vijver, de burgemeester van Beveren aan VTM NIEUWS. “De perimeter zal waarschijnlijk uitgebreid worden naar één kilometer en dan zal ook de E34 tussen de kust en Antwerpen moeten worden afgesloten.”

Even was er sprake dat de E34 in Vrasene in beide richtingen ging worden afgesloten, maar dat gebeurde uiteindelijk toch niet.