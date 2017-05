LIVE. Volg de festiviteiten en galamatch van kersvers kampioen Beerschot Wilrijk

Kersvers kampioen Beerschot Wilrijk krijgt vanavond het bezoek van Dessel Sport, de ploeg die dit seizoen het langst weerwerk bood in de titelstrijd en vorige zaterdag op eigen volk nog pijnlijk moest toekijken hoe paars-wit de titel pakte.

Onder de slogan ‘Carnaval op ’t Kiel’ zal de partij tegen Dessel opgewarmd worden door Braziliaanse ritmische percussie en zwoele danseressen. Na afloop van de wedstrijd zullen fans de Olympische grasmat mogen betreden voor een heuse ‘pitch invasion’.

Marc Brys zal daar jammer genoeg niet bij zijn. De coach werd in de nacht van maandag op dinsdag in het ziekenhuis opgenomen met een zware longontsteking. Hij moet daar al zeker twee dagen ter observatie blijven. Zijn taken worden overgenomen door assistenten Issame Charai, Marc Noë en Bram Verbist.

VIDEO. Jeroom maakt ‘reclamefilmpje’ voor Beerschot Wilrijk - Dessel

Volg de wedstrijd hier live vanaf 20.30 uur: