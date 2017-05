ANALYSE GIRO. “Veel triester dan dit wordt het niet”

Allemaal geestig. Met viltstift een meisjesnaam op je borstkas krabbelen en dan maar hopen dat de jongedame in kwestie met je uit wil. De romanticus Victor Campenaerts heeft er gisteren zonder twijfel de internationale pers mee gehaald. Maar al dat sentimenteel exhibitionisme leidde wel af van de essentie. En die is dat de renner Campenaerts gisteren een in- en intrieste dag beleefde.

Campenaerts is Belgisch kampioen en vice-Europees ­kampioen tijdrijden. Gisteren trof hij in de Giro een tijdrit om bij weg te dromen. Ideale lengte, ideaal parcours voor hem. Had hij kunnen winnen? Natuurlijk ...