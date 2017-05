Eén jaar cel geëist tegen jihadexpert Montasser Alde’emeh

Het Openbaar Ministerie vraagt opnieuw 1 jaar celstraf tegen jihadexpert Montasser Alde’emeh, de Mechelse imam Khalid O., terreurverdachte Jawad O. en advocaat Nabil R. wegens valsheid in geschrifte en het gebruik van valse stukken.

De zaak draait rond een vals deradicaliseringsattest dat voor Jawad O. werd opgesteld. Hij werd in november 2015 aangehouden voor zijn betrokkenheid bij ‘Way of Life’, de opvolger van Sharia4Belgium. Zijn broer Khalid, een voormalig Mechels imam, hoopte dat de raadkamer hem zou vrijlaten als hij een attest kon voorleggen dat Jawad een deradicaliseringstraject had gevolgd bij de vzw De Weg Naar, waarvan Alde’emeh voorzitter was.

Toen Jawads advocaat Nabil R. het attest voorlegde aan de raadkamer, kwam het bedrog aan het licht. Jawad had zo’n traject nooit gevolgd en Nabil R. had de handtekening van de jihadexpert nagebootst, omdat het attest zonder krabbel werd afgeleverd. De advocaat beweert dat hij daarvoor toestemming had gekregen.

Montasser Alde’emeh, Khalid O. en Nabil R. werden door de correctionele rechtbank van Mechelen vorig jaar veroordeeld tot zes maanden cel met uitstel. Ze tekenden alle drie beroep aan. Jawad O. werd in eerste aanleg vrijgesproken, omdat de rechtbank het niet bewezen vond dat hij op de hoogte was, maar het openbaar ministerie ging daartegen in beroep. Hij zat daardoor woensdag ook opnieuw mee op de beklaagdenbank.