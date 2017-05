Crèche van mishandelende kinderverzorgster kreeg in het verleden al negatieve inspectieverslagen

Schoten - Er zijn nieuwe klachten van kindermishandeling in een crèche in Antwerpen. Begin deze week doken er bewakingsbeelden op van een 22-jarige kinderverzorgster uit Schoten die een kindje mishandelde. “Er zijn aanwijzigingen dat meerdere kinderen het slachtoffer werden van een hardhandige aanpak door de verdachte kinderverzorgster.” Intussen blijkt uit inspectieverslagen dat er al eerder problemen waren gesignaleerd met betrekking tot de crèche.

Foto: Wim Hendrix

Het parket bevestigt dat er een nieuwe klacht is van mishandeling van een kindje dat naar de crèche ging waar C.F. werkte. “Die klacht is overgemaakt aan de onderzoeksrechter”, aldus parketwoordvoerster Sylvie Van Baden.

De advocate van de crèche zegt dat haar cliënten in shock zijn. “Het eigen kleinkind van de uitbaatster zat in deze crèche en werd verzorgd door de verzorgster in kwestie”, aldus Valerie Van Genechten.

Er zijn aanwijzingen dat nog kindjes mishandeld werden. De ouders van de kindjes die naar de crèche gingen zullen ondervraagd worden en de camerabeelden worden bestudeerd. “Daar is men volop mee bezig”, zegt het parket.

Inspectieverslagen

Uit inspectieverslagen blijkt dat de crèche in het verleden al negatieve rapporten kreeg. Zo stelde in 2014 een inspecteur sterk vervuilde vloeren vast en hing er een penetrante geur in de crèche.

Vorig jaar oordeelde de inspecteur dat de kinderen geen gevarieerde voeding en speelgoed kregen en er te weinig nieuwe medewerkers werden begeleid. “De feiten uit het inspectieverslag werden allemaal veroorzaakt door bepaalde personeelsleden en die zijn vervolgens ontslagen geworden”, zegt advocate Van Genechten. “Er werd ook een ander traiteur gezocht, waardoor de kinderen sindsdien wel aangepaste maaltijden kregen. De veiligheid van de kinderen is nooit in het gedrang gekomen.”

Kind&Gezin stuurde een spoedinspectie naar de twee vestigingen in Antwerpen en Schoten. Die kan eventueel leiden tot sluiting van de crèches.

Enkele dagen geleden doken beelden op van de vrouw die een baby zwaar mishandelde. De moeder van het kindje had een blauwe plek op de kaak van haar dochtertje opgemerkt, en de crèche verwittigd. Na het bekijken van de bewakingsbeelden werd de politie erbij gehaald. De vrouw werd gearresteerd, maar is intussen weer op vrije voeten. Ze is ook ondergedoken nadat ze doodsbedreigingen had ontvangen.

Bekijk de reportage van ATV: