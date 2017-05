Wilrijk - De Thai Aiyawatt Srivaddhanaprabha heeft zopas OH Leuven gekocht. Daarmee komt een zesde club uit 1B in buitenlandse handen. Aangezien Westerlo met Chinezen onderhandelt, wordt nieuwkomer Beerschot Wilrijk volgend seizoen de enige club in 1B met Belgische eigenaars.

Het gaat snel in 1B. Het lelijke eendje van het Belgische voetbal is gegeerd in het buitenland. ­Vorige week werd Cercle Brugge overgenomen door AS Monaco, gisteren viel OH Leuven in handen van de de ...