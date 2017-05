Deze boete dreigt Trump te moeten betalen als hij volgende week naar België komt

President Trump vliegt traditioneel met de befaamde Air Force One naar buitenlandse verplichtingen. Concreet worden hiermee de Boeing 747-200 of Boeing VC-25 bedoeld. Deze twee toestellen maken echter zo veel lawaai dat Trump wel eens een (geluidsboete aan zijn been zou kunnen hebben als hij ermee landt in België. Maar hoeveel zou hij dan precies moeten ophoesten?

De presidentiële Boeing 747-200 of VC-25 is een pak lawaaieriger dan de recenter gebouwde B747-400’s. De Amerikaanse luchtmacht heeft eerder al beslist om de twee huidige, verouderde Boeing 747-200’s in 2018 te vervangen door twee Boeings 747-8’s, de moderne en geluidsvriendelijkere versie van de Jumbo Jet. Maar voor zijn bezoek aan ons land volgende week zal Trump zich dus nog met de oudere en geluidsonvriendelijke Boeing verplaatsen.

Geluidsboetes in ons land

De boetes voor geluidsovertredingen op Brussels Airport schommelen tussen 1.250 tot 62.000 euro. In de praktijk komt het meestal neer op boetes van 5.000 tot 9.500 euro. Iets waar de Amerikaanse president ongetwijfeld niet van zal wakker liggen. Al kan dat bedrag wel eens ferm oplopen.

Eén vliegtuig kan namelijk verschillende geluidsboetes krijgen. Rond de luchthaven in Zaventem staan momenteel 21 geluidsmeetposten, waarvan 9 in Brussel, die al het omgevingsgeluid meten, en daaruit het geluid van vliegtuigen filteren.

China en Slowakije verlaten luchthaven Zaventem

Vorige week nog raakte bekend dat twee cargomaatschappijen, het Chinese Yangtze River Express en het Slovaakse Air Cargo Global, de luchthaven Zaventem verlaten omwille van de geluidsboetes. En die twee maatschappijen vliegen zelfs met een iets moderner toestel dan president Trump: de Boeing 747-400.