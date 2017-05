KRC Genk duidt nieuwe raad van bestuur aan

De algemene vergadering van KRC Genk heeft dinsdag een nieuw bestuur gekozen, voor het eerste op democratische wijze. Mathieu Cilissen, Peter Croonen en voorzitter Herbert Houben vormen de nieuwe raad van bestuur voor de komende zes jaar, zo maakte de Limburgse eersteklasser dinsdagavond bekend.

Het drietal zetelde ook in de vorige raad van bestuur. Van dat vorige bestuur raakten Herman Nijs, Jean Biesmans en Robert Ceuppens niet aan de vereiste 32 (van 48) stemmen. Harry Lemmens, André Remans en Roland Reynders wilden hun mandaat niet verlengen en namen niet deel aan de verkiezing. In totaal stelden negen kandidaten zich verkiesbaar. Chirurg Jan Truijen, ondernemer Luc Meers van zitmeubelgroep Mecam en advocaat Marc Bijnens werden niet in het bestuur gestemd. Om de raad van bestuur aan te dikken kan het trio op een later tijdstip nieuwe mandaten openstellen. Er zullen ook twee leden gecoöpteerde leden, die geen stemrecht hebben, aangeduid worden.

Na de verkiezing beslisten de bestuursleden meteen dat Houben het seizoen zal afsluiten als voorzitter. Na het seizoen zal de Raad van Bestuur beslissen wie de nieuwe voorzitter wordt voor de zes jaar.

Herbert Houben liet ook weten dat KRC Genk het afgelopen seizoen 25 miljoen euro winst heeft gemaakt. “Dat is het op twee na beste resultaat, maar we moeten dat wel relativeren. De geschiedenis leert ons heel nederig te zijn met die cijfers. Het geld kan soms rap op zijn”, aldus de voorzitter van Genk.