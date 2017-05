Mercedes-baas: "Ik ben blij dat er zo'n intense strijd met Ferrari is"

Dieter Zetsche, de voorzitter van Daimler, is naar eigen zeggen blij dat er dit seizoen in de Formule 1 zo'n intense strijd tussen Ferrari en Mercedes is.

Zetsche bracht afgelopen weekend in Barcelona een bezoek aan het Mercedes F1 team. Zetsche zag Hamilton zegevieren maar ook Valtteri Bottas uitvallen door een motorprobleem. Gemengde gevoelens dus bij Zetsche, die wel liet verstaan dat hij blij is om een mooie strijd tussen Mercedes en Ferrari te zien.

"Voor de sport en voor ons allemaal is het goed dat we een close gevecht hebben," zei Zetsche tegenover 'Sky Sports'. "Uiteraard zijn mijn zenuwen het er niet mee eens maar we zijn tevreden dat Ferrari enorm veel vooruitgang heeft geboekt."

"Ik heb altijd gezegd dat winnen met één punt verschil tijdens de laatste race van het seizoen de beste manier om te winnen is," besluit Zetsche.

Mercedes heeft na vijf races een voorsprong van 8 punten in het constructeurskampioenschap. Bij de rijders heeft Hamilton een achterstand van zes punten op Sebastian Vettel.

Meer F1-nieuws op F1journaal.be: