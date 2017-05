Goed nieuws voor de fans: hier komt het eerste Nutella-café

Goed nieuws voor de fans van Nutella, de bekende chocopasta krijgt een eigen café waar je alles zult kunnen krijgen waar de lekkernij in verwerkt is. Het gaat om een officieel initiatief van Ferrero en de primeur is weggelegd voor Chicago. Of er ook vestigingen in Europa komen, is nog niet bekend.

Pannenkoeken met Nutella, ijs met Nutella-smaak, fondue met de chocopasta, croissants en wafels overgoten met Nutella, noem maar op en het staat op de menukaart van het Nutella Café dat op 31 mei de deuren opent in Chicago in de VS. Het is meteen de eerste officiële opening ooit van een zaak die volledig wordt gewijd aan de bekende choco en gerund wordt door Ferrero zelf. Het gaat bovendien niet om een pop-up.

"De zaak is ontworpen zodat je het gevoel hebt alsof je in een pot Nutella binnenwandelt", zegt Angela Baird van Ferrero. "Alles schreeuwt echt Nutella."

Voor wie liever iets hartig eet, staan er ook panini's en slaatjes op het menu, maar laat ons eerlijk zijn, daarvoor ga je natuurlijk niet naar het Nutella Café. Wie dat wil, kan er zelfs een stuk stokbrood krijgen met de chocopasta op, een beetje zoals thuis dus.