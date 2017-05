Lange file op Ring na botsing tussen legervoertuig en 3 vrachtwagens in Kennedytunnel

Drie vrachtwagens en een legervoertuig botsten vanochtend in de Kennedytunnel. Daardoor is het lang aanschuiven op de Antwerpse Ring, vooral in de richting van Gent. Dat meldt Peter Bruyninckx van het Vlaams Verkeerscentrum.

Het legervoertuig kon ondertussen alweer vertrekken, er was enkel blikschade. De rijbaan is weer vrijgegeven, maar de hinder houdt aan. De Liefkenshoektunnel is tolvrij gemaakt.

Op de E17 van Gent naar Antwerpen ontstonden er deze ochtend eveneens problemen door een andere aanrijding in de Kennedytunnel. De botsing tussen personenwagens is ondertussen afgehandeld, maar je verliest nog steeds een uur op de E17 richting Antwerpen.

Door de problemen is het ook extra druk op onder meer de Noorderlaan, de Krijgsbaan en kleinere wegen in Merksem, Deurne, Mortsel en Wijnegem.

#E17 #R1 Er staan files van anderhalf uur aan de Kennedytunnel, in beide richtingen. Richting Gent is nog steeds één rijstrook dicht. pic.twitter.com/0ftaqVcpCF — Hajo Beeckman (@hajobeeckman) May 17, 2017