Update van sjoemelsoftware leidt tot problemen bij Volkswagens: rare geluiden, defecten én hoger verbruik

Nogal wat Volkswagens die de garage in ­gingen om de “sjoemelsoftware” te updaten, blijken kort daarna stuk te gaan. Zo zouden er problemen zijn met het vermogen, gaan kleppen plots kapot of is er sprake van rare geluiden. Volgens Volkswagen gaat het om een kleine minderheid, en dan nog vaak auto’s die slecht onderhouden worden.

“Mijn VW Tiguan was nog maar een week uit de garage of hij viel al stil op weg naar de kust.” En Freddy De Smet uit Haaltert is niet alleen. “Ik krijg tientallen klachten binnen van problemen met auto’s die naar de garage gingen voor een update van de sjoemelsoftware”, zegt advocaat Herman Van Mal­deghem. Zijn bureau vertegenwoordigt een reeks klanten die met zo’n sjoemelauto rondrijden. Gisteren nog kreeg Van Maldeghem een cliënt aan de lijn die in de week na de update plots maar veertig kilometer per uur meer kon rijden op de Brusselse ring.

En ook bij onze noorderburen worden nogal wat problemen gemeld. Het consumenten­programma Radar hield een enquête en kwam tot de conclusie dat één op de vier bestuurders die een update lieten uitvoeren, daarna problemen met zijn auto heeft. De wagen rijdt trager, het brandstofverbruik neemt toe, of er zijn defecten aan de zogenaamde EGR-klep of roet­filter.

“Ik zette dat in een nieuwsbrief aan onze cliënten, en spontaan meldden die mij tientallen gelijkaardige problemen”, zegt Van Maldeghem. “Wij hebben altijd al gezegd dat auto’s die zo’n software-update laten uitvoeren, daarna minder goed zullen functioneren. Dat blijkt nu ook uit de vele mails die wij daarover krijgen. Mensen zeggen dat hun auto een liter meer verbruikt, minder vermogen heeft of klagen over defecten. Volkswagen betaalt de kosten daarvan wel grotendeels terug. Dat bewijst toch dat ze beseffen dat er iets aan de hand is.”

Volkswagen ontkent dan ook niet dat er problemen opduiken. “In Duitsland gaat het om één auto op de honderd”, zegt woordvoerder Jean-Marc Ponteville van VW-invoerder D’Ieteren. “Die defecten komen niet voort uit de update op zich, maar door andere problemen die opduiken. Vaak bij slecht onderhouden ­auto’s.”

Volgens Ponteville zijn de ­updates in ons land bovendien nog maar halfweg. “Er zijn driehonderdduizend auto’s betrokken.” En niet iedereen laat zijn auto updaten, want dat is in ons land niet verplicht.

Auto’s vervangen?

Advocaat Van Maldeghem raadt zijn cliënten alvast aan om niet op de oproep in te gaan. “Volgens onze experts zullen alle auto’s die geüpdatet worden, vroeg of laat met problemen te kampen krijgen. In de VS zijn al die sjoemelauto’s binnengeroepen en vervangen, waarom kan dit ook hier niet? Of krijgt niet iedereen een stevige schade­vergoeding?”

Maar volgens mobiliteitsorganisatie VAB is er op zich niets aan de hand met de updates. “Wij hebben die auto’s getest, en volgens ons presteren ze even goed als ervoor”, zegt woordvoerder Maarten Ma­tien­­­­ko.