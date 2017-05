Wachten op het onweer

Brussel - Woensdag wordt het warm en overwegend zonnig. In de ochtend zijn er enkele lokale buien mogelijk. In de loop van de late namiddag komen er vanuit het westen meer hoge en middelhoge wolkenvelden binnendrijven, maar het blijft nog droog. De maxima liggen rond 23 of 24 graden in de Ardennen, 26 tot 28 graden in het centrum en plaatselijk 29 graden in de Kempen. De wind waait meestal matig uit het zuiden tot zuidoosten, zo meldt het KMI.

Woensdagavond neemt de bewolking vanuit het westen verder toe en wordt het overwegend zwaarbewolkt met kans op regen- en onweersbuien. In de loop van de nacht neemt de kans op onweer af en op het einde van de nacht wordt het opnieuw droog in het westen. De minima liggen tussen 12 graden aan de kust en 17 graden in het noordoosten en uiterste zuiden. De wind waait matig en draait van zuidelijke naar westelijke richtingen.

Donderdag trekt een storing verder over het land en blijft zelfs tot het einde van de dag slepen over het zuidoosten. De meeste neerslag verwachten we dan ook in het oosten en zuiden van het land en er is zelfs kans op een donderslag. Elders wordt het meestal droog en vanaf de kust kunnen we ook enkele opklaringen verwachten. De wind is meestal zwak, aan zee matig, uit het westen tot noordwesten. Het wordt opvallend koeler met maxima van 14 graden in de Ardennen en aan de kust en 17 of 18 graden elders in het land.

Ook vrijdag wordt een dag met veel bewolking en regelmatig verwachten we ook regen of buien. Bovendien wordt het nog een paar graden koeler bij maxima van 10 tot 15 graden. De wind waait matig uit het westen.

Zaterdag is het eerst droog en vrij zonnig, maar in de loop van de dag ontstaan stapelwolken en daar zullen ook buien uitvallen. De wind draait naar het zuidwesten en de middagtemperaturen liggen tussen 13 en 17 graden. Zondag en maandag worden de buien zeldzamer en blijft het op vele plaatsen droog. Er is meer zon en ook de temperaturen klimmen gestaag.

Woensdag waarschuwt het KMI weer voor CO-intoxicatie.

(belga)