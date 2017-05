Waarom u geen opslag meer krijgt

Brussel - Een Belgische werknemer verdient gemiddeld 3.401 euro bruto per maand. Dat is een stijging met 4,3 procent sinds 2014, blijkt uit het nieuwe salariskompas van Vacature en de KU Leuven, waarover Het Laatste Nieuws en De Morgen woensdag schrijven. Het gros van de stijgingen is te danken aan indextoepassingen, anciënniteitstoeslagen of baremaverhogingen, terwijl slechts een beperkt aantal werknemers opslag kreeg.

In de chemie- en farmasector liggen de lonen het hoogst. Een bediende met 20 jaar werkervaring verdient 3.997 euro bruto, voor kaderleden loopt dat op tot 6.194 euro. De slechtste betaler blijft de horeca, waar gewone werknemers na 20 jaar 2.510 euro bruto verdienen, een kaderlid heeft dan 3.838 euro.

Bij de laatste salarisenquête in 2014 bedroeg het gemiddelde brutoloon 3.261 euro, nu is dat 3.401. Het loon is de voorbije jaren gelijkmatig gestegen: tussen 2010 en 2012 met 129 euro en tussen 2012 en 2014 met 128 euro. Die stijgingen zijn vooral te danken aan anciënniteitstoeslagen, indexaanpassingen of baremaverhogingen.

Bijna 95 procent van de werknemers maakt aanspraak op extralegale voordelen. De eindejaarspremie is het populairst: drie kwart van de werknemers krijgt er eentje uitbetaald. Ook populair zijn maaltijdcheques (72 pct), een dertiende maand (67 pct) en de hospitalisatieverzekering (65 pct). Minst in trek is de tablet; slechts 8 procent krijgt er eentje van het werk.

