Drachtige merrie sterft na foltering

Rijkevorsel - Een paardenbeul heeft in de nacht van zondag op maandag ernstige verwondingen toegebracht aan een merrie die in een wei stond in Vrouwkensblok in Rijkevorsel. De dierenarts kon niet anders dan het dier te laten inslapen.

Vrouwkensblok is een afgelegen straat buiten het centrum van Rijkevorsel. De paardeneigenaar, die anoniem wenst te blijven, merkte maandagochtend dat er iets niet pluis was. “Vasco lag in een grote plas bloed. Ik heb meteen de dierenarts verwittigd, maar de merrie was niet meer te redden. Ze was 15 jaar oud en drachtig. Over anderhalve maand zou het veulen geboren worden. Het was al snel duidelijk dat de verwondingen afkomstig waren van een mishandeling. Ik vraag me af wie zoiets doet en waarom?”

Uit de autopsie blijkt dat iemand met een scherp voorwerp in de geslachtsdelen van het paard heeft gestoken. De politie Noorderkempen voert een onderzoek en vraagt aan paardeneigenaars om de dieren ‘s nachts preventief op stal te zetten.

Seksuele fantasieën

Al acht jaar duiken nieuwsberichten op over een paardenbeul die vooral in Belgisch Limburg en in Nederland opereert. In Nederland werd onderzoek naar het fenomeen gedaan en de conclusie was dat de mishandelingen het gevolg lijken van bizarre seksuele fantasieën. In onze provincie werd begin dit jaar in Massenhoven (Zandhoven) een merrie op een gelijkaardige wijze verminkt. Het paard overleefde na intensieve verzorging bij de dierenarts.

Iedereen die verdachte zaken heeft gezien in de nacht van zondag op maandag of in de toekomst mag dit melden aan de politiezone Noorderkempen op het nummer 101 of 03 340 88 00.