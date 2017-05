Op de foto met een uil? Niet meer in Antwerpen

Antwerpen / Hoboken - Gedaan met roofvogels op braderijen en in dierenshows. Schepen Nabilla Ait Daoud verbiedt die praktijken op het Antwerpse grondgebied. Voor de Antwerpse Zoo geldt een uitzondering, maar niet voor professionele valkeniers. “Dit is broodroof.”

Schepen van Dierenwelzijn Nabilla Ait Daoud (N-VA) liet dinsdag in de Hobokense Polders een kerkuil vrij die gerevalideerd was. Die bevrijding stond symbool voor wat de stad wil bereiken met de nieuwe regelgeving sinds 1 mei. Roofvogels als valken, uilen en buizerds mogen niet langer opgevoerd worden als publiekstrekker in shows of op buurtfeesten in de stad Antwerpen. Zo werden ze weleens op braderijen gebruikt om als mascotte mee op de foto te gaan.

“Roofvogels worden steeds meer in gevangenschap gehouden als gedomesticeerde dieren”, duidt Vogelbescherming Vlaanderen het probleem. De organisatie vindt dat de dieren te vaak slecht behandeld worden door hun eigenaars.

“Broodroof”

Het verbod geldt enkel op openbare plaatsen, wat dus betekent dat de Zoo van Antwerpen wel nog shows mag opvoeren, want het is een privaat domein. “Je kan de Zoo niet vergelijken met wat er elders met roofvogels gebeurt”, zegt schepen Daoud. “Ze zitten er niet in een klein hoekje.”

“Ik ga volledig akkoord met de stelling dat roofvogels niet op braderijen thuishoren”, zegt valkenier Dominique die shows met roofvogels geeft. “Elke goede valkenier laat zijn vogels vrij in hun natuurlijk gedrag. Ik vind het jammer dat onze mening niet werd gevraagd in dit verhaal. Dit is broodroof.”