Fabio Fognini schakelt titelverdediger Andy Murray uit op ATP-toernooi Rome

Andy Murray, de nummer één van de wereld, zal zichzelf niet opvolgen op de erelijst van het Masters 1.000-toernooi van Rome (4.273.775 euro). De 30-jarige Schot, als eerste reekshoofd vrij in de eerste ronde van het graveltoernooi in de Italiaanse hoofdstad, moest dinsdag in de tweede ronde met 6-2 en 6-4 het onderspit delven voor thuisspeler Fabio Fognini (ATP-29). Na 1 uur een 33 minuten zat het toernooi erop voor Murray.

De 29-jarige Fognini treft in de achtste finales de winnaar van de partij tussen de Duitser Alexander Zverev (ATP-17) en de Serviër Viktor Troicki (ATP-36).

Murray, vorig jaar finalist op Roland-Garros, brak dit jaar geen potten in zijn voorbereiding op het gravelgrandslam. In Monte-Carlo ging hij er in de achtte finales uit, in Barcelona in de halve finales en vorige week in Madrid in de achtste finales. Murray mag zich dan ook behoorlijk zorgen maken over zijn paraatheid voor Roland-Garros, dat 28 mei al van start gaat. Tegen Fognini miste de Schot kracht in zijn slagen, bewoog hij traag over de baan en toonde hij te weinig agressiviteit. Bij een 5-1 achterstand in de tweede set kende hij even een heropflakkering, maar die was van korte duur. Fognini van zijn kant maakte indruk met een aantal fabelachtige dropshots.