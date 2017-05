Italië geeft honderd kastelen en villa’s gratis weg, op één voorwaarde

Altijd al gedroomd van een verblijf in een zonnig land, maar was het financiële aspect telkens een enorm struikelblok? Dan heeft de Italiaanse overheid misschien de perfecte oplossing voor jou...

In het kader van een nieuw strategisch plan voor het toerisme in Italië, geeft de overheid in totaal 103 historische gebouwen gratis weg. Inclusief kastelen zoals Castello di Blera en Castello di Montefiore.

Voor je de valiezen begint te pakken en je Italiaans begint te oefenen: er schuilt wel een klein addertje onder het gras. Enkel mensen die kunnen aantonen dat ze concrete plannen hebben om het gebouw te renoveren en op te knappen maken echt een kans op een gratis verblijf.

De kandidaten moeten op papier kunnen tonen hoe ze bezoekers gaan lokken. Bijvoorbeeld door er een hotel, een restaurant of een spa te beginnen.

De Italiaanse overheid hoopt op die manier het toerisme in die regio’s weer omhoog te krijgen. Ze willen het toerisme verspreiden en de populairste bestemmingen ontlasten. “Het doel is om private en publieke gebouwen die niet langer gebruikt worden te transformeren tot aantrekkelijke plaatsen voor toeristen, fietsers en wandelaars”, klinkt het.

De uiteindelijke winnaars zullen gedurende negen jaar eigenaar zijn van het domein. Nadien krijgen ze de kans om het contract te verlengen. Zin om je kans te wagen? Dan kan je hier de vragenlijst invullen. Tot en met 26 mei.