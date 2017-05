Standard verlost van laatste plaats in play-offs na zege in Beveren

Standard lijkt dit seizoen dan toch nog op een positieve noot af te sluiten. De Rouches wonnen voor de tweede week op rij en zetten Waasland-Beveren opzij met 1-3. Door deze zege springt Standard over Union en Lierse naar een vierde plaats in Play-off 2A.

Waasland-Beveren begon tegen Standard met één wissel in vergelijking met het voorbije weekend. Julian Michel had te veel last van zijn adductoren en werd vervangen door Francois Marquet. Bij Standard zat Marin op de bank, Deom verving de Roemeen in de basis.

De wedstrijd begon traag op de Freethiel, maar brak toen helemaal los in vijf minuten tijd. Twee minuten na het halfuur opende Renaud Emond de score voor Standard nadat Waasland-Beveren een bal van Mmaee niet weg kreeg, meteen daarna stond zelfs de 0-2 op het bord. Opnieuw dezelfde twee hoofdrolspelers, maar nu in omgekeerde volgorde: Emond legde klaar, Mmaee was alert en duwde de bal voorbij Goblet.

Toch knokte Waasland-Beveren zich terug in de wedstrijd. Zinho Gano kopte een vrije schop aan de tweede paal binnen, zijn elfde al van dit seizoen. Het was meteen de eerste tegengoal voor de jonge doelman Arnaud Bodart, die voor het eerst dit seizoen tussen de palen stond. Janevski greep in aan het begin van de tweede helft, maar het was Standard dat al snel de wedstrijd in een beslissende plooi legde. Edmilson krulde de 1-3 eindstand enig mooi binnen.

Door deze zege is Standard eindelijk verlost van de laatste plaats in de groep. Het springt naar plek vier, op één punt van Waasland-Beveren. Lierse en Union bezetten de laatste plaats.