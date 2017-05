Europese bank overweegt lening voor Oosterweel

Antwerpen - De Europese Investeringsbank (EIB) overweegt de Vlaamse regering 1 miljard euro te lenen voor het Oosterweelproject. De aanvraag is geaccepteerd en het dossier zal nu verder onderzocht worden door de ingenieurs en financiële specialisten van de bank. Minister Bart Tommelein (Open Vld) spreekt van een belangrijke stap voorwaarts.

De Europese Investeringsbank is eigendom van de 28 lidstaten van de Europese Unie. Ze verstrekt leningen voor projecten die gunstig zijn voor milieu, jobcreatie en economische groei. Vlaanderen is al enkele jaren in gesprek met de EIB over Oosterweel. Dat Antwerpen een rampgebied is op vlak van mobiliteit was voor de mensen van de bank al langer duidelijk.

Vorig jaar in september heeft Vlaams minister van Financiën en Begroting Bart Tommelein de officiële vraag met bijbehorende documentatie ingediend bij de bank, mede ondertekend door minister-president Geert Bourgeois (N-VA) en Vlaams minister van Mobiliteit Ben Weyts (N-VA). Ze vroegen een lening van 1 à 1,5 miljard euro. De bank houdt het op 1 miljard. “Dat is veel voor één project. Het is een positief signaal, een teken dat ze in het project geloven”, zegt Tommelein.

In zijn aanvraag heeft Tommelein ook tolheffingen op de Ring voorzien, die voor een terugverdieneffect moeten zorgen. Hoeveel precies hangt nog van allerlei factoren af. Een vertrekpunt is 250 miljoen euro per jaar.