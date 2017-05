Wendy (34) waarschuwt voor agressieve ganzen in Boekenbergpark: “Ik stond doodsangsten uit”

“Ik stond doodsangsten uit.” Een agressieve gans belaagde Wendy Van Rompaey (34) tijdens het joggen. Ze wil vooral de kinderen in het park waarschuwen. Schepen Daoud laat borden zetten.

“Ik probeerde er nog in een boog rond te lopen omdat ik een vogelfobie heb”, zegt Wendy Van Rompaey, die rustig dacht te gaan joggen in het Boekenbergpark in Deurne. “Maar de gans steeg op en achtervolgde mij honderd meter. Dan voelde ik dat het dier in mijn haar pikte. Ik stond echt doodsangsten uit. Gelukkig gaf de gans na een tijd op.”

De ganzen hebben momenteel een nest met zeven jongen. Dus ze zijn een stuk agressiever in hun territorium. Dat ligt niet ver van de speeltuin in het Boekenbergpark. “Ik wil iedereen waarschuwen zodat dit niet meer voorvalt, en dan vooral de kinderen.”

Schepen van dierenwelzijn Nabilla Ait Daoud (N-VA) ging al in op de vraag. De groendienst zal borden zetten in het park om iedereen te waarschuwen voor de vogels. Die zouden er deze week nog moeten komen.