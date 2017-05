Aantal buitenlanders in bouw daalt spectaculair

Het aantal buitenlandse werknemers in de bouw daalde vorig jaar met bijna zevenduizend mensen of 7%. De Belgische tewerkstelling in deze sector steeg dan weer met 2.200.

De bouwsector stelde in 2016 268.300 Belgische werknemers en zelfstandigen tewerk. Dat zijn er 2.200 meer dan in 2015. Daarmee is de daling van de afgelopen jaren gestopt. Daarnaast werken er 97.990 buitenlanders in de bouw, van één dag tot enkele maanden. Dat waren er 6.944 minder in vergelijking met 2015. “Dat komt onder meer door de betere conjunctuur, de taxshift en onze inspanningen rond sociale dumping”, zegt Philippe De Backer (Open Vld), staatssecretaris voor Fraudebestrijding. “Door de strengere controles op bouwwerven merken we dat het aantal buitenlandse arbeidskrachten is gedaald. Sommige bouwfirma’s zien we zelfs niet meer op de Belgische markt.”

Opmerkelijk is het hoog aantal gevallen van sociale dumping en fraude op grote werven van de overheid. Er werden vorig jaar op 487 werven inbreuken vastgesteld. Van de 840 werknemers die daar werkten was 70% in overtreding. Van de 308 zelfstandigen liep het op naar 78%. Het gaat vaak om fraude met buitenlandse werkkrachten.