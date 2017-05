De 7 leukste tochten deze week in de Kempen

De Kempense natuur is één groot wandelparadijs. Dat kan u op eigen houtje ontdekken met de wandelkaart in de hand, maar deze week ook op een van deze vijf georganiseerde tochten in de regio.

1. De Halsche Beemden

Wat: De Halsche Beemden is het oudste natuurgebied in de Markvallei, gelegen langs het Merkske in de buurt van het gehucht Hal in Minderhout. Een wandeling van KVLV Hoogstraten en Natuurpunt Markvallei.

Praktisch: woensdag 17 mei om 19u op de parking De Rode Weg, Hoogstratensebaan 83 tussen Minderhout (Hoogstraten) en Baarle-Nassau (NL)

Prijs: 3 euro

2. Nachtegalenwandeling

Wat: Onder leiding van een gids gaan de stappers langs de oevers van de Nete en luisteren ze naar de zang van de nachtegaal. Eerder hadden de initiatiefnemers hier verschillende zangposten van nachtegaal en met wat geluk laat hij zich ook zien.

Praktisch: vrijdag 19 mei om 19u aan de parking van Kruiskensberg op de grens tussen Herenthout en Nijlen

Prijs: gratis

3. Lieveheersbeestjeswandeling

Wat: Natuurpunt De Wulp en de Natuurpunt Studiewerkgroep van het Landschap De Liereman nodigen iedereen uit om tijdens een leuke wandeling samen op zoek te gaan naar lieveheersbeestjes. Hoe kan je ze vinden? Hoeveel soorten kan je hier vinden? Hoe (over)leven ze?

Praktisch: zondag 21 mei om 13.30u aan het bezoekerscentrum Landschap De Liereman, Schuurhovenberg 43 in Oud-Turnhout

Prijs: gratis, vrije bijdrage wordt gewaardeerd

4. Pannenkoekenwandeling

Wat: 21ste pannenkoekenwandeling van WSC De Blauwvoet over een bosrijk parcours en landelijke wegen. Er is keuze uit afstanden van 6, 12, 18 en 25 kilometer.

Praktisch: zondag 21 mei, vrij vertrek tussen 7u en 15u aan sportcentrum voetbalterreinen Blauwvoet, Ilsestraat 106 in Oevel (Westerlo).

Prijs: 1,50 euro

5. Koloniewandeling

Wat: Wil je meer te weten komen over de geschiedenis van het wonderlijke gebied van Wortel-Kolonie of over de prachtige natuur, dan is dit zeker de gelegenheid. De gids van Natuurpunt Markvallei focust op de natuur en het historische erfgoed.

Praktisch: zondag 21 mei om 14u aan bezoekerscentrum De Klapekster, Kolonie 41 in Wortel (Hoogstraten)

Prijs: gratis

6. Beestenbrugwandeling

Wat: In Postel koos de Vlaamse overheid in samenwerking met Nederland voor een extra breed ecoduct of ‘beestenbrug’ van wel zestig meter breed. Deze taluds worden, samen met kilometerslange omheiningen, zo aangelegd dat diverse diersoorten ze vroeg of laat oversteken. Ontdek deze infrastructuur tijdens de uitzonderlijke wandeling.

Praktisch: zondag 21 mei om 14u aan De Kaasboerin, Eerselseweg 99 in Postel (Mol)

Prijs: gratis

7. Orchideeënwandeling

Wat: Gids Leon Dile van Natuurpunt Geel-Meerhout neemt wandelaars op speurtocht naar de Brede Orchis en Gevlekte Orchis in het natuurgebied Neerhelst. Kom deze prachtige bloemen mee ontdekken.

Praktisch: zondag 21 mei om 14u aan de Larumsebrugweg ter hoogte van de kanaaldijk in Geel

Prijs: gratis