Sauzenproducent Manna wil de wereld veroveren: “Belgische sauzen kunnen even bekend worden als frieten”

Wijnegem / Schoten -

Het gaat goed met sauzenproducent Manna, bekend van onder andere de Manna-bolognaise en andere warme en koude sauzen. Sylvie Van den Broeck (40) leidt het familiebedrijf met magazijnen in Wijnegem en productie in Schoten jaar na jaar naar een stevige groei. En als het van haar afhangt komt daar niet meteen verandering in. “De wereld is groot en overal eten mensen graag sausjes”, klinkt het.